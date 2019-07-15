الجزائر يحافظ على تفوق العرب في النسخ العشر الأخيرة بـ”الكان”

ضمن المنتخب الجزائري أمس الأحد، تأهله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد تخطيه في الدور قبل النهائي منتخب نيجيريا، بهدفين مقابل هدف واحد، ليضرب موعدا الجمعة القادم، في المباراة النهائية مع السنغال الفائز على تونس، بهدف بعد التمديد.

وحافظ “ثعالب الصحراء” ببلوغهم نهائي “الكان”، على التفوق العربي في النسخ العشر الأخيرة بكأس أمم إفريقيا، إذ تشهد للمرة السادسة تواجد منتخب عربي في لقاء النهائي.

فباستثناء دورة 2002 بمالي، و2012 بغينيا الإستوائية والغابون، ثم 2013 بجنوب إفريقيا، و2015 في غينيا الإستوائية، شهدت دورات 2004 بتونس، ومصر 2006، وغانا 2008، ثم أنغولا 2010، والغابون 2017، ومصر 2019، حضور منتخب عربي واحد على الأقل في المباراة النهائية، علما أن نسخة تونس 2004، شهدت نهائيا عربيا خالصا بين “نسور قرطاج” و”أسود الأطلس”.