المدرب الوطني يتفوق على الأجنبي في “الكان”

أسفرت مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، أمس الأحد، عن تأهل كل من السنغال والجزائر إلى المباراة النهائية، الأول تخطى المنتخب التونسي بهدف نظيف بعد التمديد، بينما فاز الثاني على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد.

وكرست المباراتين معا تفوق المدرب الوطني على الأجنبي، إذ يشرف على تداريب “أسود التيرانغا” و”ثعالب الصحراء”، أطر وطنية، بينما يتولى مدربين أجنبيين قيادة تونس ونيجيريا.

وفاز المنتخب السنغالي بمدربه المحلي آليو سيسي على “نسور قرطاج”، الذين يدربهم الفرنسي آلان غيريس، قبل أن ينجح الجزائري جمال بلماضي مدرب “الخضر” في تجاوز عقبة “نسور” نيجيريا، بمدربهم الألماني غيرنوت روهر.

ومن غرائب الصدف أن سيسي وبلماضي يبلغان من العمر 43 عاما، بينما يبلغ غيريس وغيرنوت 66 سنة.