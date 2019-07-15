جيش الاحتلال يعتقل 2759 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 2759 فلسطينيًا، منذ بداية عام 2019، وفق ما قالت مؤسسات نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، في بيان صحافي مشترك، اليوم الإثنين.

وأوضحت المؤسسات في بيانها المُشترك، أن من بين المعتقلين 446 طفلا، و76 سيدة.

وذكر البيان أن الاعتقالات تمت في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، مُشيرا إلى أن عددا من المعتقلين، أفرج عنهم بعد فترة قصيرة دون محاكمة.

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وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتّى نهاية حزيران/ يونيو نحو 5500، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلا، والمعتقلين الإداريين دون تهمة قرابة 500، بحسب البيان.

يُذكر أن جيش الاحتلال، اعتقل فجر اليوم الإثنين، 13 فلسطينيا، بينهم سيدتان، خلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في محافظة الخليل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا من الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.