إيران تعيش أسوأ أيام انهيار صادراتها النفطية منذ تسعينيات القرن الماضي

تعاني السلطات في ايران من التخبط المستمر نتيجة لتردي صادراتها النفطية الى اقل مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي جراء العقوبات الاقتصادية الامريكية.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الإثنين، تصريحات على لسان محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، قوله إن مبيعات النفط الإيراني صعدت مؤخرا.

وقال: وفقا لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل إيران شهد زيادة تدريجية، وأنه تم أيضا تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد.

إلا أن طهران منذ يوليو/تموز 2018، تخفي بيانات صادراتها النفطية إلى الخارج، عن المبادرة المشتركة لمنتجي النفط حول العالم (جودي)، بعد أن كانت تلتزم بتقديم بياناتها للمنظمة الدولية.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على الخام الإيراني اعتبارا من مايو/ أيار الفائت، دفع صادرات طهران النفطية للانخفاض بواقع 450 ألف برميل يوميا، إلى 530 ألف برميل يوميا قرب أدنى مستوى في 30 عاما.

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والشهر الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني بيجين نامدار زنجنة، عن مواجهة بلاده صعوبات بالغة في عمليات تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز للخارج إثر حزمتي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران في أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وأفادت مصادر في قطاع النفط وبيانات تتبع الناقلات، الشهر الماضي، بأن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى 300 ألف برميل يومياً أو أقل منذ بداية يونيو/ حزيران، بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على المصدر الرئيسي لدخل طهران.

ونقلت رويترز عن مصدرين يرصدان التدفقات، أن إيران صدّرت نحو 300 ألف برميل يومياً في أول 3 أسابيع من يونيو، بينما أظهرت بيانات من شركة "رفينيتيف إيكون" التي ترصد التدفقات النفطية، أن شحنات الخام بلغت نحو 240 ألف برميل يوميا.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية فقدان إيران نحو 42.3% من قدرتها على إنتاج النفط الخام خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع مستويات ما قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وأظهر تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس الماضي، بناء على مصادر ثانوية حصلت عليها، أن إنتاج إيران النفطي، تراجع إلى 2.22 مليون برميل في يونيو/حزيران الماضي، من 2.37 مليون برميل في مايو/أيار 2019، و3.79 مليون برميل في يونيو/حزيران 2018.