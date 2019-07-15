شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: وثائق جديدة تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب لاستهداف مصر والإمارات والان مع التفاصيل

كشف مصدر في الاستخبارات العسكرية، التابعة للجيش الليبي، عن وثائق سرية تثبت تورط قطر وتركيا بعمليات إشراف ودعم الميليشيات الإرهابية تستهدف ليبيا، ودول عدة في مقدمها مصر والإمارات.

وحوت الوثائق، على مراسلات سرية بين جهاز أمن الدولة في قطر وسفارة قطر في طرابلس، بشأن وصول فريق مختص للمشاركة بتنفيذ العمليات الإرهابية مكون من 12 شخصاً، ستة منهم من تركيا وبينهم ضابط في الاستخبارات التركية، وقد ورد اسم آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي كمرشح من قبل رئيس حكومة “الوفاق” فايز السراج ليكون مسؤولاً عن تامين الفريق ومشارك فيما يتم التخطيط له من عمليات إرهابية.

وكشفت وثيقة آخرى عن مراسلات سرية بين سفير قطر في طرابلس والأمين العام لوزارة الخارجية أحمد الحمادي حوت معلومات تدل على استغلال العلاقات الدولية لتهريب الأسلحة المحضورة دولياً للميليشيات الإرهابية.

وورد فيها أيضا معلومات عن لقاء سري جمع السفير القطري مع السراج والجويلي تمحور بشأن معلومات التخطيط لاستهداف مصر ودعم الخلايا الإرهابية في سيناء بأسلحه نوعية محظورة دولياً، وكذلك استهداف الإمارات والتخطيط لشراء ذمم تساعد في قطع الدعم اللوجستي الدولي عن الجيش الليبي.

وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالمطلب ثابت، عمق العلاقات المصرية – الليبية ودعم مصر الكامل لأمن واستقرار ليبيا.

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وكان وفد يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي وصل إلى القاهرة،، للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة الليبية الراهنة.

من ناحية ثانية، حمل الجيش الليبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولية تفجيرات بنغازي.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحافي، إن “المدعو أردوغان مسؤول بصورة مباشرة عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي”.

وأضاف أن “تفجيرات مقبرة الهواري كانت مرتبة، والانفجار الأول كان قريباً جداً من غرب المقبرة، والآخران وقعا أثناء الانسحاب من المكان”.

وأشار إلى أن استهداف الجماعات الإرهابية جنازة اللواء خليفة المسماري استمرار لجرائم تلك الجماعات في ليبيا وأنه لا توجد أي اختلافات بين الإخوان وداعش والقاعدة”، معلناً فتح تحقيق عاجل في ملابسات تفجيرات بنغازي.