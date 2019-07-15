نيبوشيا يعلن رحيله عن الشرطة ويوجه رسالة الى مشجعي القيثارة

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2019-07-15 | 12:21
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اعلن مدرب نادي الشرطة، نيبوشيا يوفوفيتش، رحيله عن النادي بعدما قاد القيثارة الخضراء الى تحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تأريخ الفريق الاخضر.
ونشر نيبوشيا عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" قائلاً : "لمدة 12 شهراً، عزفت القيثارة الخضراء أجمل الموسيقى، حقق اللاعبون والمدربون والموظفون الفنيون، الذين لا يمكن ايقافهم والموحدون والجمهور المتعصبون والإدارة القوية، حلم التتويج".
واضاف "أهنئهم من قلبي بلقب الدوري العراقي لعام 2018/1919، ستستمر القيثارة الخضراء بعزف الحانها وأنا سأستمع بتشجيعهم أينما كنت .. أعطيت سنة من حياتي للنادي الأخضر، أحببت العراق والعراقيين الذين يحبون كرة القدم وبلدهم.. ستيقون في قلبي".
ومن المؤمل ان يغادر نيبوشيا الى تونس للتوقيع على عقد تدريب فريق الصفاقسي.
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