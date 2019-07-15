نائبة: العراق يشهد منذ 2003 واقعا تعليميا مزريا ونطالب بحسم ملف التربية

اعتبرت النائبة وحدة الجميلي، الاثنين، أن العراق يشهد واقعاً تعليمياً "مزرياً" منذ عام 2003 وحتى الآن، داعيةً إلى ضرورة حسم ملف وزارة التربية والإسراع بوضع خطة مرحلية سريعة لـ"إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وقالت الجميلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نتطلع فيه لبناء مؤسسة تعليمية رصينة خالية من الانكفاءات والتردي والفساد ومتسلحة بالمناهج والتقنيات الحديثه لتضاهي وتنافس المؤسسات التعليمية العالمية، لكننا في الوقت نفسه وبكل أسف نشهد واقعاً تعليمياً مزرياً منذ السقوط في عام ٢٠٠٣ وحتى اللحظة الراهنة".



وأضافت، أن "الوزراء الذين استوزروا وزارة التربية لم يقدموا خطة تعليمية شاملة لمعالجة كل الاخفاقات التي تدور في فلكها من ضعف المناهج التعليمية وصعوبة البعض منها وقلة عدد المدارس وعدم صلاحية البعض، في مقابل تزايد عدد الطلاب، كذلك قلة الكوادر التعليمية والتدريسية وضعف إمكانات البعض منهم وغياب الرقيب المتمرس من مشرفين اكفاء باستثناءات قليلة ومأساة الأسئلة الامتحانية ومزاجية التصحيح وغيرها".



ودعت الجميلي، إلى "ضرورة حسم ملف وزارة التربية والإسراع بوضع خطة مرحلية سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال هذه الفترة وتصويب الوزارة باتجاه حلحلة أغلب الإشكاليات التي تعتريها خدمة لمستقبل فلذات أكبادنا"، مطالبةً "أعضاء مجلس النواب بالوقوف معاً لتحقيق هذه المطالب".