السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة يُمنح وسام اكاديمية ساندهيرست البريطانية

وقال مراسل الخليج 365، إن المملكمة البريطانية المتحدة منحت الفريق الركن محمد حميد كاظم البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة وسام اكاديمية ساندهيرست (Royal Military Academy Sandhurst) لتفوقه بالدراسة عندما كان بالاكاديمية.وأضاف المراسل، الوسام سلمهُ له نيابةً عن الملكة البريطانية الفريق جون لوريمر مستشار الدفاع الأقدم لشؤون الشرق الوسط، مبعوث حكومة جلالة الملكة، لافتا الى أن هذا الوسام هو الاول الذي يمنح لضابط في الدول العربية من خريجة الاكاديمية.

وتعد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية كلية عسكرية بريطانية عريقة تم تأسيسها عام 1802 وهي تعتبر مركز تدريب أساسي لضباط الجيش البريطاني، مدة الدراسة في ساندهيرست 44 أسبوعا أي أقل من سنة.