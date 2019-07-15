بعد 40 عاماً.. رجل يثبت نسبه للمغني الشهير خوليو إيغليسياس ويقاضيه بـ 314 مليون دولار

وحاولت الراقصة ماريا إديت سانتوس، على مدى 30 عاماً، إثبات أن خوليو إيغليسياس، البالغ من العمر حالياً 75 عاما، هو الأب البيولوجي لابنها خافيير ثمرة علاقة قصيرة مع المغني اللاتيني في عام 1975.

رفض إيغليسياس، الذي قيل أنه كان أقام علاقات جنسية مع أكثر من 3000 امرأة، إعطاء عينة من الحمض النووي الخاص به، غير أن القاضي قال إن خافيير سانشيز سانتوس، البالغ من العمر 43 عاماً، يحمل "تشابهاً جسدياً واضحاً" مع المغني الإسباني، وفقا لما ذكره موقع فوكس نيوز الإخباري.



وقال محامي ماريا الأحد إن العائلة تخطط الآن لمقاضاة إيغليسياس بقيمة 314 مليون دولار، مضيفاً "سنطالب بتعويضات أخلاقية ونفسية وروحية من خوليو إيغليسياس. سنطلب أيضاً تعويضاً، لأن خافيير عانى كثيراً".