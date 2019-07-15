زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة بابوا غينيا الجديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قياس قوة أحد الزلازل ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة بابوا غينيا الجديدة اليوم الاثنين، وهي منطقة تتعرض كثيرا للزلازل. ووقع الزلزال على بعد 26 كيلومترا شمالي كاندريان في جزيرة بريطانيا الجديدة وعلى عمق 33 كيلومترا. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار. وتعرضت جزر الملوك الإندونيسية القريبة لعشرات التوابع الزلزالية اليوم الاثنين بعدما أسفر زلزال أمس عن مقتل شخصين على الأقل ودفع مئات الأشخاص لترك منازلهم.

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