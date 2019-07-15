7 خطوات لتقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة

الموجز

باب أمل أمام بعض طلاب الثانوية العامة وقد أكد نائب مدير عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم بدء تلقيها من الغد الثلاثاء 16 يوليو .

خطوات تقديم التظلم :-

1_ يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2_ يتقدم الطالب بطلب للاطلاع على المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة .

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3_ يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

4_ يذهب الطالب بعد ذلك للاطلاع على ورقته ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة ومن يتخلف عن الموعد المحدد.

5_ ليس من حق الطالب التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

6_ تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية حيث يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان في كل من"وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة أو خطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة".

7_ يتواصل الطالب مع لجنة النظام المختصة بالمراقبة خلال فترة زمنية تحددها اللجنة لمعرفة نتيجة تظلمه.