حماس استنكرت قرار وزارة العمل بإغلاق مؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين

استنكرت حركة "حماس" "قرار ​وزارة العمل​ اللبنانية بإغلاق مؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدةً "اننا نرفض أي قرار أو إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون ونرفض ​سياسة​ القتل البطيء وندعو إلى إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع".

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