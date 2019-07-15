تدابير سير من 16 الى 18 تموز تزامناً مع جلسات مناقشة الموازنة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "سيتم اتخاذ تدابير سير من تواريخ 17،16و18/7/2019، بالتزامن مع جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2019"، موضحة أن تدابير السير التي سيتم إتخاذها هي التالية: إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء".
ودعت المديرية المواطنين الى "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".
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