الملك سلمان التقى ميقاتي وسلام والسنيورة وعرض معهم العلاقات بين البلدين

التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رؤساء الحكومة الأسبقين ​نجيب ميقاتي​، و​فؤاد السنيورة​، و​تمام سلام​، واستعرض معهم العلاقات الأخوية بين ​السعودية​ و​لبنان​ والتأكيد على حرص السعودية على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

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