مراد التقى وفدا من الديمقراطي وبحث معه آخر المستجدات

بحث رئيس "حزب الاتحاد" النائب ​عبد الرحيم مراد​ مع وفد من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في آخر المستجدات وخصوصا حادثة البساتين وما نتج عنها من تداعيات. وفي تصريح له اوضح الامين العام للحزب الديمقراطي ​وليد بركات​ أنه "وضعنا مراد وقيادة حزب الاتحاد في ملابسات الحادث الاجرامي الذي استهدف الوزير ​صالح الغريب​ ورفاقه الاسبوع الماضي في بلدة البساتين، واكدنا تمسكنا النهائي والحازم والحتمي بإحالة هذه القضية الى ​المجلس العدلي​ لاحقاق الحق، وللحفاظ على هيبة ​الدولة​، وعلى اعادة الاطمئنان للبنانيين جميعا، من اجل الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي".

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