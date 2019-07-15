الرئيس عون عرض مع كوبيتش للآراء المتعلقة بمناقشة التقرير 1701

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ​إيان كوبيتش​ وجرى عرضٌ للآراء المتعلقة بمناقشة التقرير 1701 في جلسة ​مجلس الأمن​ بتاريخ 22 تموز 2019.

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