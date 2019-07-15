ابو فاعور: بحثنا مع وزير العمل خصوصية العمال الفلسطينيين الذين يساهمون بالدورة الاقتصادية

أعلن وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​، في مؤتمر صحافي مشترك، "ان الذي يحرّض عنصريا على العامل الفلسطيني كما على السوري يساهم في تفاقم ​الوضع الاقتصادي​ ولا يساعدون في حل مشكلة العمالة الاجنبية، التي نسعى مع ​وزارة العمل​ لحلها،" مشيرا الى "ان قطاع الصناعة يحتاج الى اليد العاملة الصناعية الماهرة ما ادى بسبب اهمال الدولة لهذا القطاع في السنوات الماضية الى شبه انقراض لليد العاملة الصناعية المحترفة، والصناعي يقفل ابوابه من دون العامل الاجنبي في بعض قطاعات الصناعة، والمشكلة لدى الصناعيين ان ينقصهم اليد العاملة اللبنانية مثل قطاع الخياطة مثلا" مشددا على ان "ما يعنينا في الصناعة هو ما تخلقه من فرص عمل للبنانيين وكل المعارك التي نخوضها لاجل الصناعيين هي لايجاد فرص عمل، فالصناعات على انواعها تحتاج الى مقاربة خاصة، واذا لم يكن هناك من يد عاملة لبنانية يجب وضع استثناءات للمصانع التي تشغل يد عاملة اجنبية، من قبل وزارة العمل".

وكشف ابو فاعور ان شددت للوزير ابو سليمان "ان هناك خصوصية للعامل الفلسطيني الموجود في لبنان منذ العام 1948 والذي يساهم في الدورة الاقتصادية وهناك قوانين صدرت في ​مجلس النواب​ تراعي العامل الفلسطيني وتحتاج الى مراسيم تطبيقية فقط، ووزير العمل ايجابي في هذا الشأن وقريبا سنلتقي مع السفير الفلسطيني في لبنان، لشرح الملابسات في هذا الاطار".