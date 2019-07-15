فنيش: لضرورة إقرار الموازنة من خلال عدم الموافقة على أي بند ضرائبي

أكد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ على "ضرورة إقرار ​الموازنة​ من خلال عدم الموافقة على أي بند ضرائبي يمس بذوي الدخل المحدود أو المتوسط، ومعالجة الهدر في الانفاق و​مكافحة الفساد​"، آملا أن "يعي الجميع خطورة الاستمرار في نزاع يهدد الاستقرار، أو في اللجوء إلى وسائل تمس بالسلم الأهلي".

وفي كلمة خلال احتفال في بلدة بافليه، دعا فنيش إلى "الإسراع في معالجة حادثة ​قبرشمون​ لتعود ​الحكومة​ في جو من الهدوء والتعاون، وتقوم بواجبها لتصحيح ​الوضع المالي​، وإعادة رسم السياسات الملائمة لوضع البلد، وليشعر ​اللبنانيون​ أن هناك سياسات تلائم ذوي الدخل المحدود والمتوسط".