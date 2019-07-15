أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على "ضرورة إقرار الموازنة من خلال عدم الموافقة على أي بند ضرائبي يمس بذوي الدخل المحدود أو المتوسط، ومعالجة الهدر في الانفاق ومكافحة الفساد"، آملا أن "يعي الجميع خطورة الاستمرار في نزاع يهدد الاستقرار، أو في اللجوء إلى وسائل تمس بالسلم الأهلي".
وفي كلمة خلال احتفال في بلدة بافليه، دعا فنيش إلى "الإسراع في معالجة حادثة قبرشمون لتعود الحكومة في جو من الهدوء والتعاون، وتقوم بواجبها لتصحيح الوضع المالي، وإعادة رسم السياسات الملائمة لوضع البلد، وليشعر اللبنانيون أن هناك سياسات تلائم ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: لضرورة إقرار الموازنة من خلال عدم الموافقة على أي بند ضرائبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.