أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ أن "​قانون العمل​ يطبق على الجميع ولا استثناءات لاحد"، مشيراً إلى أن "القانون يطبّق على الجميع وهناك خصوصيات للعمال الفلسطينيين في ​القانون اللبناني​ وأنا أحثّهم على تسجيل أسمائهم في الوزارة والباب مفتوح امام الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: قانون العمل يطبق على الجميع ولا استثناءات لاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.