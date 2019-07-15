رئيس بلدية بعلبك: نعمل على وضع خطة سياحية تربط بين السائح والمدينة

أكد رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ أن "​بلدية بعلبك​ تعمل على وضع خطة سياحية تربط بين السائح والمدينة لخلق دورة اقتصادية تتماهى مع المستوى الإنمائي الذي نتطلع إليه".

وفي كلمة له خلال افتتاح مشروع تأهيل وترميم موقع "مغر الطحين" الأثري في بعلبك، رأى بلوق أن "إعادة تأهيل هذا المعلم يعبر عن الشراكة الفعلية بين ​البلدية​ و​المجتمع المدني​ والأهالي، ويشكل ​القاعدة​ الأساس لمفهوم التنمية البشرية المستدامة".