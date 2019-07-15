موسوي: بومبيو اعترف بتاثير ايران على الراي العام الاميركي والعالمي

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ إلى أن "وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ اعترف بقلقه من تأثير زيارات العمل لوزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ على الراي العام الاميركي والعالمي"، مؤكداً أن "فرض قيود على تحركات ظريف والاقتصار على بعض شوارع نيويورك لن يؤثر على برامج عمله".

وأشار إلى أن "ظريف يتردد عادة على مقر منظمة ​الامم المتحدة​ وممثلية ايران الدائمة ب​الأمم المتحدة​ ومقر اقامة ​السفير الايراني​ ويجري لقاءاته وحواراته ويلقي خطاباته في هذه الاماكن".