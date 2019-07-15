الجار الله: تسليم الكويت لمصر مطلوبين تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين

أوضح نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي، ​خالد الجار الله​ أن "تسليم الكويت مؤخرا إلى السلطات المصرية مطلوبين للقضاء المصري، تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين"، معرباً عن أسفه لـ"تواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض بلاده"، مشيرا إلى أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".

ولفت إلى أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".