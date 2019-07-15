كمالوندي: تطوير قدراتنا النووية يتم في اطار الاتفاق النووي

اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ ان "اجراءات ايران لرفع قدراتها النووية تاتي في اطار ​الاتفاق النووي​"، مشيراً إلى "المبادرات النووية الايرانية للموازنة السياسية"، لافتاً إلى أن "الاتفاق النووي كان صفقة متبادلة وما قدمناه نحن كان اكثر بكثير مما حصلنا عليه لان الاطراف الاخرى خاصة بعد خروج ​اميركا​ من الاتفاق نسيت التزاماتها وان الاجراءات النووية التي تقوم بها ​الجمهورية​ الاسلامية اليوم هي من باب تذكير الاطراف الاخرى لتنفيذ التزاماتها".

ولفت إلى أن "ما تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية للارتقاء بقدراتها النووية ياتي في اطار الاتفاق النووي وقد ورد في الفقرتين 26 و 36 منه بانه لو لم ينفذ طرف ما التزاماته فان الحق محفوظ للطرف الاخر بان يعيد النظر في التزاماته".