لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: العقوبات الاميركية على نائبين خطوة عدوانية

عرضت ​لجنة الشؤون الخارجية​ في جلستها برئاسة النائب ​ياسين جابر​ موضوع العقوبات الاميركية التي تم فرضها على نائبين في ​مجلس النواب​، واستنكرت "هذه الخطوة العدوانية التي لا تراعي الحصانة التي يتمتع بها كل نائب منتخب من الشعب".

وإعتبرت اللجنة ان "موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ هو خير تعبير عن موقف مجلس النواب من هذه القضية"، مؤكدة على "ضرورة ان يكون هناك تحرك لبناني باتجاه ​الولايات المتحدة​ حتى لا يتم التمادي في هكذا خطوات".