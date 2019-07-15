لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب: العقوبات الاميركية على نائبين خطوة عدوانية

عرضت لجنة الشؤون الخارجية في جلستها برئاسة النائب ياسين جابر موضوع العقوبات الاميركية التي تم فرضها على نائبين في مجلس النواب، واستنكرت "هذه الخطوة العدوانية التي لا تراعي الحصانة التي يتمتع بها كل نائب منتخب من الشعب".
وإعتبرت اللجنة ان "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري هو خير تعبير عن موقف مجلس النواب من هذه القضية"، مؤكدة على "ضرورة ان يكون هناك تحرك لبناني باتجاه الولايات المتحدة حتى لا يتم التمادي في هكذا خطوات".
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