كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محطة إذاعية أفغانية تغلق أبوابها بعد تهديدات من حركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون في محطة اذاعية اليوم الاثنين، إن محطة إذاعية خاصة في أفغانستان أغلقت بعد تهديدات عديدة من قائد طالبان المشتبه فيه الذي اعترض على النساء العاملات كمقدمات.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تناقش فيه حركة طالبان اتفاق سلام مع الولايات المتحدة يمكن أن يرواهم ينضمون إلى المجتمع السائد، وقد أدى ذلك إلى فحص جديد لمواقفهم تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والإعلام.

وتبث محطة الإذاعة الخاصة "سما" برامج سياسية ودينية واجتماعية وترفيهية في مقاطعة غزنة الوسطى منذ عام 2013.

ويعمل موظفوها البالغ عددهم 13 عامًا، بمن فيهم ثلاث نساء، في بث بلغتين رئيسيتين في أفغانستان - داري وبيشتو.

وقال مدير المحطة الإذاعية رامز عظيمي إن قادة طالبان في المنطقة أرسلوا تحذيرات مكتوبة واتصلوا بها هاتفيا لإبلاغ المحطة الإذاعية بالتوقف عن توظيف النساء.

وقال عظيمي: "جاءت طالبان أيضًا إلى منزلي وأصدرت تهديدًا".

وأضاف: "أن التهديدات أجبرته على تعليق البث".

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ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن يكون أحد قادة طالبان قد أصدر التهديدات.

وتقول طالبان إن العديد من الناس يعرفون أنفسهم كذبا على أنهم طالبان، وغالبًا ما يكون ذلك في سياق النزاعات الخاصة.

ويسيطر المتشددون على أكثر من نصف أفغانستان ويكثفون هجماتهم على الرغم من الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب التي استمرت 18 عامًا.

ولكن طالبان قد تم مؤخرا تصور أنفسهم كقوة أكثر اعتدالا.

وقالوا في بيان أخير إن الإسلام منح حقوق المرأة في مجالات تشمل الأعمال التجارية والملكية والميراث والتعليم والعمل واختيار الزوج والأمن والرفاه.

وشنت طالبان العديد من الهجمات الفتاكة ضد وسائل الإعلام، وأفغانستان هي واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للصحفيين.

وتقول طالبان إنها تستهدف فقط وسائل الإعلام المنحازة ضدهم.