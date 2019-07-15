كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: سنجمد الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الحكومة الصينية والشركات الصينية ستقطع علاقاتها التجارية مع شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان ورفضت تقديم تفاصيل عن العقوبات في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تدهور العلاقات السيئة بالفعل مع واشنطن.

وتزعم الصين أن تايوان تتمتع بحكم ذاتي وديمقراطي كتلك الخاصة بها، ولم تتخل قط عن استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين. وتصف الصين تايوان بانتظام بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقالت الصين يوم الجمعة إنها ستعاقب الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان لكنها لم تذكر تفاصيل.

وتتضمن الصفقة الأخيرة دبابات وصواريخ ومعدات بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قنغ شوانغ": "أن مبيعات الأسلحة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتضر بسيادة الصين وأمنها القومي".

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وقال في مؤتمر صحفي يومي: "لن تتعاون الحكومة الصينية والشركات الصينية أو لديها اتصالات تجارية مع هذه الشركات الأمريكية".

وأضاف: "لا يمكنني الكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي. لكن صدق هذا - الشعب الصيني يشدد دائمًا على كلامه ".

في حين أن علاقاتها مع تايوان غير رسمية من الناحية الفنية، فإن الولايات المتحدة مطالبة بموجب القانون بمساعدة تايوان في دفاعها ومورّدها الرئيسي للأسلحة، على الرغم من أن فرنسا قد باعت في السابق سفن حربية وطائرات مقاتلة إلى تايوان.

وأغضب الصين كذلك سماح الولايات المتحدة لرئيسة تايوان تساي إنغ ون بزيارة الأسبوع الماضي، وهي في طريقها إلى الحلفاء الدبلوماسيين في منطقة البحر الكاريبي. ومن المقرر أن تعبر الولايات المتحدة مرة أخرى في نهاية رحلتها الأسبوع المقبل.