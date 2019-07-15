كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تجهز مقترحات للاتحاد الأوروبي للتعامل مع قضية الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي عن أن لديه مقترحات لمقاربة جديدة للتعامل مع قضية الهجرة سيقوم بعرضها على اجتماع من المقرر عقده غداً الاثنين لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليوم الأحد عن ميلانيزي القول: "لا يمكن أن نظل نتعامل مع كل حالة على حده، ونبحث كل مرة عن حلول طارئة. إننا بحاجة إلى آلية مستقرة".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعادت معارضة إيطاليا ومالطا للاستمرار في استقبال قوارب تقل مهاجرين تم إنقاذهم من البحر المتوسط فتح القضية الشائكة المتعلقة بتقاسم أعباء بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وقال ميلانيزي: "المهاجرون لا يتطلعون إلى الشواطئ الإيطالية أو اليونانية أو المالطية. إنهم يتطلعون إلى أوروبا. ولذلك علينا التوصل إلى حل في إطار أوروبي".

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وأشار إلى أنه يفضل استئناف الاتحاد الأوروبي للمهام البحرية في البحر المتوسط، كما تطالب الأمم المتحدة، شريطة ألا يتم نقل من يتم إنقاذهم إلى إيطاليا كما كان يحدث في الماضي.

كما اقترح أن يتم تمكين راغبي اللجوء في الدول التي تشهد صراعات في التقدم بطلبات خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على اللجوء من خلال "مكتب أوروبي في الدولة الأقرب إليهم التي تنعم بالسلام".

وأضاف أنه "يتعين على الاتحاد لاحقا مساعدة المؤهلين للجوء على الانتقال جواً، ليرحمهم من عناء التعامل مع مهربي المهاجرين وتكبد الرحلات الشاقة عبر البحر".

وأضاف أنه "يتعين أن يتم توزيع اللاجئين القادمين داخل الاتحاد الأوروبي، وفقا "لمعايير موضوعية وواضحة"، إلا أنه أوضح أن النظام لن يُطبق إلا إذا انضم إليه عدد كاف وكبير من دول الاتحاد الأوروبي".