كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تحث إيران علي الالتزام بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصر مسؤول ألماني كبير على أنه يجب على إيران الوفاء بشروط الاتفاق النووي لتحقيق الآمال بتحسين العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي.

وكانت قد بدأت إيران، التي تعاني من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الصفقة العام الماضي، في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي حددتها الاتفاقية عام 2015، مشيرة الي ان التحركات يمكن عكسها إذا أعطيت ما يكفي من الحوافز الاقتصادية.

وأوضح مايكل روث، نائب وزير الخارجية الألماني، لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل اليوم الاثنين "نريد دعم جزءنا من الاتفاقية". مضيفا ان انستكس يجعل التعاون الاقتصادي ممكنًا، لكن من الضروري ان تفي إيران بالالتزامات التي قطعتها على نفسها. يجب أن تظل وفية للاتفاق، وإلا فإن هذا لا معنى له".

