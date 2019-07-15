كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تسمح بالسفر اليومي لـ 5000 حاج هندي بدون تأشيرة إلى ضريح کرتاربور صاحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت باكستان والهند، عقب الجولة الثانية من المحادثات الثنائية في واغا الحدودية مع إسلام آباد، على أنه سيتم منح الوصول اليومي بدون تأشيرة لـ5000 حاج لزيارة ضريح كارتاربور صاحب غورودوارا في باكستان لمدة عام كامل.

وكجزء من الاتفاقية، سيتم السماح للأشخاص من أصل هندي، الحاملين لبطاقة هوية الهند في الخارج باستخدام الممر الذي سيربط بين مركزين رئيسيين من السيخ، داربار صاحب في كارتاربور بباكستان مع ديرا بابا ناناك ضريح في غورداسبور، الهند.

كما أكدت باكستان للهند، أنها لن تسمح للعناصر المؤيدة للخليستاني، التي تسعى لإنشاء دولة منفصلة للسيخ، باستخدام الممر لدعم حركة مناهضة للهند.

وفي مايو، أثارت الهند مخاوف من أن باكستان تعمل على تعزيز مصالح جماعات الخلستاني بحجة إنشاء ممر كارتاربور.

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كانت باكستان قد أصرت من قبل على السماح بحد أقصى يتراوح بين 500 و 700 حاج يوميًا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الممر سيبقى مفتوحًا طوال العام.

وأوضح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار في بيان: "على مدار العام، سيتم السماح لـ 5000 حاج بزيارة كارتاربور صاحب غورودوارا يوميًا. سلطت باكستان الضوء على القيود المفروضة على البنية التحتية".

وأشار الوزير، إلى أن: "أبلغت باكستان أنها قد تكون قادرة على استيعاب العديد من المقترحات الهندية بطريقة تدريجية، يجب ألا تكون هناك قيود على الحجاج من حيث عقيدتهم".

كما أثار الوفد الهندي مخاوف بشأن احتمال حدوث فيضان في ديرا بابا ناناك والمناطق المجاورة، الواقعة في مقاطعة غورداسبور بولاية البنجاب الهندية بالقرب من سهول الفيضان في نهر رافي. تم حث باكستان على بناء جسر من جانبهم.

وصرحت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية، بأن باكستان وافقت على بناء جسر فوق رافي كريك على أراضيها في أقرب وقت ممكن، حيث عرضت الهند إجراء ترتيبات مؤقتة لضمان تشغيل الممر في بداية الاحتفالات التي تبدأ في نوفمبر، للاحتفال بالذكرى الـ550 لميلاد جورو ناناك.