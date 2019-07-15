كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية البريطاني يأمل في إنقاذ صفقة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه حتى إذا تم إغلاق نافذة إيجاد حل دبلوماسي للمواجهة بشأن الصفقة النووية الإيرانية، فإنه لا يزال يحمل بعض الأمل في إمكانية إنقاذ الاتفاق.

و اشار هانت قبل اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين الي ان إيران ستظل "عامًا جيدًا" من تطوير سلاح نووي، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتأكد من إمكانية الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأضاف ان الصفقة "لم تنته بعد ونحن ملتزمون تمامًا" بإبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية.

