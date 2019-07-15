كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصاد تركيا يواصل النزيف.. الصادرات تتراجع ملياري دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت قيمة الصادرات التركية بمقدار ملياري دولار في يونيو الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك، الأحد.

وأوضحت البيانات، التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، أن صادرات تركيا وصلت في شهر يونيو 2018 إلى 9.9 مليون طن بقيمة 12.6 مليار دولار، ووصل سعر الكيلوجرام من الصادرات إلى 1.26 دولار، لكنها انخفضت خلال شهر يونيو 2019 إلى 9.8 مليون طن بقيمة 10.5 مليار دولار، وانخفض أيضاً سعر التصدير للكيلوجرام إلى 1.08 دولار.

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وذكرت الصحيفة أن انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل العملات الأجنبية -وعلى رأسها الدولار- وانخفاض الطلب المحلي جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كانت سببا في توجه السوق إلى التصدير.

وغرقت تركيا في أزمة مالية، فبعد سنوات من التدهور انهارت قيمة الليرة التركية على خلفية توترات مع الولايات المتحدة وشكوك إزاء السياسة الاقتصادية التي يعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتصل ديون الشركات التركية إلى أكثر من تريليون ليرة في هيئة قروض طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لمستوى قياسي جديد أمام الدولار هذا الأسبوع، وترتفع تكلفة الدين على الشركات التركية في ظل انزلاق الليرة بسرعة هائلة.