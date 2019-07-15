كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الزلزال الأخير بمثل هذه الدرجة العالية في بابوا غينيا الجديدة في ماي مايو، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة في حوالي الساعة 08:21 بالتوقيت العالمي.

ووقع الزلزال على بعد 26 كم شمال مدينة كاندريان، في جزيرة نيو بريتين، على عمق 33 كم.

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لا توجد معلومات رسمية عن الأضرار أو الإصابات المحتملة.

تُعد بابوا غينيا الجديدة، جزءًا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ (Pacific Ring of Fire)، وهي خطأ تكتوني ذو نشاط زلزالي كبير، والذي يمثل حوالي 90 بالمائة من جميع الزلازل على الأرض.

في الشهر الماضي، تم إجلاء الآلاف من الناس بسبب ثوران بركان أولاون في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة نيو بريتين في بابوا غينيا الجديدة.