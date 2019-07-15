وجه له طعنات متفرقة في الجسد.. مقتل مدرب مغربي على يد سعودي في الرياض

تلقى شاب مغربي، أمس الأحد، في العاصمة السعودية الرياض طعنات قاتلة من طرف مواطن سعودي، داخل إحدى الأندية الرياضية، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

وذكرت صحف سعودية أن الشاب قيد حياته، يدعى يوسف، كان يعمل في ناد رياضي خاص، في حي السويدي، حيث فوجئ بالهجوم، الذي نفذه مشترك بواسطة سكين داخل صالة التدريبات، قبل أن يوجه إليه طعنات غادرة، أسفرت عن مقتله في الحال.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب المغربي، لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، حيث طعنه المشتبه فيه، في مناطق متفرق من جسده، وتركه غارقا في دمائه، وهدد كل من حاول الاقتراب منه بالقتل، قبل أن يلوذ بالفرار.

وفور علمها بالموضوع حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وقامت بإفراغ محتوى كاميرات النادي، حيث حددت هوية المشتبه فيه، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات، لعرضه على التشريح الطبي.