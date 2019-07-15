مرتيل.. عطلة أسرة تتحول إلى مأساة بعد غرق طفلها في مسبح

لقي طفل، أمس الأحد، بمرتيل، مصرعه غرقا في أحد المسابح المتواجد في إقامة سكنية وسط المدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل الضحية، يبلغ من العمر عامين، تركته أسرته القادمة من مدينة الدار البيضاء لقضاء عطلتها السنوية، برفقة المربية، على بعد أمتار من المسبح، قبل أن يسقط في المياه ويلفظ أنفاسه الأخيرة، دون أن ينتبه إليه أحد.
وفورعلمها بالموضوع انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، فيما تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
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