طقس بداية الأسبوع.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار سيخيم فوق كل من الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية سوس وجنوب وداخل البلاد.

وستكون السحب منخفضة خلال الصباح والليل وستكون كثيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي مع تشكل كتل ضبابية محلية.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. وستهب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

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وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الشمالي على السهول الوسطى ومن القطاع الغربي ومن الشمال أو الغرب عموما بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجة الحرارة الدنيا مابين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، سوس، السهول الواقعة غرب الأطلس، جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، ومابين 26 و31 درجة بالجنوب-الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل، مابين 29 و34 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية، سهول المحيط الأطلسي وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، ما بين 35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، الريف، هضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الغربية للأطلس، سوس، وبالجنوب، وستكون ما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي، وكذا شمال شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وهائجا بالجنوب، ومحليا قوي ما بين كاب تافنتي وكاب كير.