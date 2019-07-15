واحة الصحراء: وقفة احتجاجية ضد فرض ضريبة المسقفات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدعوة من اللجان المحلية في قرى واحة الصحراء، شارك العشرات من أهالي قرى مجلس واحة الصحراء الإقليمي أمام مكاتب المجلس في النقب اليوم، الإثنين.

ورفع المشاركون لافتات رافضة لفرض الضريبة على مساكنهم ومحلاتهم، ووصفوا فرضها عليهم بأنها عمل انتقامي في ظل انعدام الخدمات الأساسية في قراهم واستمرار السلطات في هدم المنازل وملاحقة السكان.

ويضم المجلس الإقليمي واحة الصحراء 4 قرى تم الاعتراف بها بعد العام 2000، وهي قرى أبو قرينات، بير هداج، أبو تلول، قصر السر، ويسكن في قرى واحة الصحراء أكثر من 6,000 نسمة، وتعاني هذه القرى حتى بعد الاعتراف الحكومي من عدم توفر الخدمات الأساسية ونقص المرافق العامة وشح الميزانيات.