حريق بمستودع تابع للصناعات العسكرية الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت النيران في مخزن للصناعات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مركز البلاد، وذلك عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بمستودع لقنابل الدخان، حيث هرعت طواقم الإطفاء للمكان وعملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سمع دوي انفجار في مصنع للصناعات العسكرية في منطقة هرتسليا ، ورمات هشارون، في مركز البلاد.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن الحريق نجم عن انفجار في مستودع لتخزين قنابل الدخان.

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وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أنه تم الشروع بالتحقيق في ملابسات الحادث، ورجحت التقديرات الأولية أن الانفجار بالمستودع لتخزين قنابل الدخان وقع نتيجة لخلل وفشل الذي لا يزال مجهولا.

ووفقا لإحدى هيئات الطوارئ في الصناعات العسكرية، فإنه لا يوجد خطر مادي، علما أن فريق الإنقاذ والإطفاء تمكن من السيطرة الكاملة على الحريق، دون وقوع إصابات ولا يوجد خطر من انتشار النار.