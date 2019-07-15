سخنين: اللجنة الشعبية والبلدية تضعان خطوات لردع العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت اللجنة الشعبية والبلدية في سخنين، اجتماعا في أعقاب الشجار وأعمال العنف التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب الشجار بين مجموعتين من الشبان قرب دوار الشهداء وجرائم إطلاق النار المتكررة التي طالت عددا من المنازل والمحلات التجارية.

واعتبرت اللجنة الشعبية والبلدية في بيان لها، أن "هذه الأحداث الخطيرة فيها تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتتسبب بترويع الأطفال وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر وأيضا تشوه سمعة هذا البلد الطيب والأصيل".

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وأكدتا أن "السواد الأعظم من أبناء هذا البلد يرفض العنف بكل أنواعه ويريدون الأمن والأمان والاستقرار، علما أن هناك قلة قليلة (بعض الأشخاص) تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن والأمان بهذا البلد وإثارة الرعب والهلع".

وختمت اللجنة الشعبية والبلدية في سخنين أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ عدة خطوات أولها شجب واستنكار عارم لهذه الأحداث الإجرامية، الاجتماع مع أقرباء المتورطين في هذه الأحداث من أجل إيجاد حل جذري ونهائي لعدم تكرار هذه الأحداث، التحذير من العبث بأمن وأمان هذا البلد واستخدام كل الإجراءات الاجتماعية والقانونية لمعاقبة الجناة وردعهم، وعدم التجاوب أصحاب المحلات التجارية مع طلبات "الخاوة" وكل ما يتعرض لذلك عليه التوجه فورا للشرطة وبلدية سخنين، وتحمل المسؤولية الجماعية والفردية والعمل معا من أجل مكافحة ظاهرة العنف قبل فوات الأوان، وتحميل الشرطة المسؤولية الكاملة لكافة أحداث العنف وتحديدا هذه الأحداث الأخيرة وكذلك تحميلها المسؤولية بعدم جمع السلاح غير المرخص والمرخص الموجود مع هؤلاء الأشخاص وغيرهم من الخارجين عن القانون.