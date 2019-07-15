وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام جعفر عز الدين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أمس؛ الأحد؛ وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال التعسفي الذي تنتهجه إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وفي مقدمتهم الأسير جعفر عز الدين، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، والذي يواصل إضرابه لليوم الـ30 على التوالي، وذلك أمام برج شوا وحصري وسط مدينة غزة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب في كلمة له "إن معركة أسرانا، اليوم، هي معركة تقرير مصير يخوضها أبطالنا لإنهاء ملف الاعتقال الإداري التعسفي التي تنتهجه مصلحة السجون بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال الصهيوني".



وأضاف أن "شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يترك أسرانا الأبطال وحدهم، فهم الطليعة المقاتلة التي تخوض مواجهة مستمرة في سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته، وأنه لن تقف مقاومتنا مكتوفة الأيدي مقابل كل هذه الانتهاكات التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق أسرانا البواسل".

وقال الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة، طارق عز الدين، شقيق الأسير جعفر عز الدين، إن "هناك ضرورة لإنهاء ملف الاعتقال الإداري، الذي ينافي كافة الأعراف المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان والذي يضرب الاحتلال بكل هذه القوانين عرض الحائط، ليستمر في عدوانه وإجرامه بحق الأسرى في سجون الاحتلال".

Advertisements

وأشار إلى أن شقيقه الأسير جعفر يعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية جراء استمراره في إضرابه عن الطعام، ويعاني من آلام حادة في المفاصل والخاصرة اليسرى، ويعاني من صداع حاد بالرأس، إضافة إلى أنه قد نزل وزنه بشكل واضح وظاهر، وهو يرفض إجراء أي فحوصات طبية أو أخذ أي مدعمات أو فيتامينات والذي قد يعرض حياته بأكملها للخطر.

ودعا إلى "ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة للتدخل لدي سلطات الاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وإنهاء معاناة الأسرى الإداريين، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بوقف هذه السياسة".