الصين: انبعاثات الغاز تقفز بـ50 % خلال عقد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت وزارة البيئة الصينية اليوم الإثنين، بيانات حول زيادة نسبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قالت فيها إن نسبتها بلغت 53.5 بالمئة خلال عقد واحد.
وقالت الوزارة نقلا عن أحدث تقرير حول انبعاثات الكربون بالبلاد قدم إلى الأمم المتحدة إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بلغت 12.3 مليار طن في 2014.
والمعلومات الخاصة بانبعاثات الكربون في الصين مبهمة بشكل ملحوظ لكن بكين ملزمة باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ بتقديم بيانات رسمية إلى الأمم المتحدة بشكل منتظم. وكانت بكين قد نشرت أرقاما لعامي 2005 و2010.
والصين أكبر منتج لغازات الاحتباس الحراري في العالم.
وتتضمن بيانات عام 2014، التي تستند إلى أحدث الحسابات التي أجرتها الحكومة، انبعاثات الصين من غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان.
وبلغ صافي الانبعاثات الأميركية 5.47 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2017 بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة على أساس سنوي بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية.
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