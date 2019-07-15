282 معتقلا بفرنسا بأحداث عقب تأهل الجزائر لنهائي الكأس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الفرنسية مساء يوم الأحد، 282 شخصا خلال صدامات وقعت في عدد من المدن إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين.

ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية التي أوضحت أن الاعتقالات مرتبطة "بشكل أساسي" بالأحداث التي وقعت على هامش الاحتفالات بتأهل الجزائر، إنما كذلك بتجاوزات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو.

ونزل الآلاف من أنصار منتخب الجزائر لكرة القدم إلى الشوارع للاحتفال بتأهل فريقهم لنهائي كأس أمم إفريقيا التي تجري مبارياتها في مصر. غير أن الاحتفالات تخللتها أحداث خلال الليل في مرسيليا وباريس وليون.

وفي باريس جرت مواجهات بين أنصار لمنتخب الجزائر وقوات حفظ النظام على جادة الشانزيليزيه. وأفادت مديرية الشرطة عن توقيف خمسين شخصا في العاصمة وتغريم 202 بسبب قيادة سيارات بصورة خطيرة.

Advertisements

كما وقعت اضطرابات في ليون، حيث أحرقت عشرات السيارات، وفي مرسيليا حيث استمرت الصدامات مع قوات حفظ النظام حتى ساعة متأخرة من الليل.

وهنأ وزير الداخلية كريستوف كاستانير في تغريدة صباح الإثنين "عناصر الشرطة والدرك والإطفاء الذين ظلوا متأهبين طوال الليل"، وأثنى على "سرعة استجابتهم وحسهم المهني اللذين أتاحا احتواء أعمال العنف وتوقيف مرتكبيها".

وعند تأهل الجزائر لنصف نهائي أمم إفريقيا، الخميس، وقعت حوادث وصفتها الحكومة بأنها "غير مقبولة" أثناء احتفال مشجعي المنتخب بهذا الفوز، فقتلت امرأة حين دهس أحد المشجعين عائلة بسيارته، فيما تعرضت متاجر للنهب على جادة الشانزيليزيه.