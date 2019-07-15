شكرا لقرائتكم خبر عن صحف: أردوغان يُمارس سياسات اقتصادية خاطئة والان مع التفاصيل

قالت صحيفة بيلد التركية: «إن أردوغان يمارس سياسات اقتصادية خاطئة بإصراره على علاج أعراض الأزمة وليس جوهرها.

وأبرزت على وجه الخصوص السياسات المالية السيئة والتدخل الحكومي بالاقتصاد وفشل تطوير السوق المالية وانخفاض معدلات الإنفاق والسياسات الخارجية الخاطئة»، وذلك في إشارة إلى ما تفقده تركيا من أسواق نتيجة الخلافات السياسية مع الكثير من دول الجوار، ووفقًا لمحافظ البنك المركزي السابق في تركيا دورموش يلماز، فإن ما يقتل الاقتصاد التركي هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة أردوغان.

وقال: «إن الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية على أنها عابرة، وعندما تتفاقم تلجأ إلى الإنكار»، مؤكدًا أن الاقتصاد ينكمش في ظل ارتفاع فاتورة الواردات

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وجاء تخفيض (وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية) تصنيفها للديون السيادية لتركيا ليمثل حلقة جديدة في اتجاه انهيار الاقتصاد التركي بسبب السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان كما اتفقت على ذلك الصحافة التركية والعالمية أمس، قالت صحيفة نيويورك تايمز: «إن الليرة التركية واصلت الانخفاض بنسبة 3 %بعد قرار عزل محافظ البنك المركزي، الذي أثار حالة من عدم الثقة في استقلالية البنك وقوة السياسة الاقتصادية ومصداقيتها».

وقالت الصحيفة: «إن وصول الاقتصاد التركي إلى بر الأمان بات صعبًا في ظل تقارير المؤسسات المالية الدولية وآخرها تقرير فيتش، والذي سبقه تقرير وكالة موديز التي خفضت التصنيف الائتماني لتركيا لدرجة عالية المخاطر».

وأبرز تقرير الصحيفة أمس أن معاناة الاقتصاد التركي ممثلة في زيادة التضخم وعدم توفر الوظائف وانخفاض النمو الاقتصادي والتوتر في العلاقات الدولية الأمر الذي ينعكس بالسلب على الاقتصاد، ورأت أن الاقتصاد التركي بات تحت رحمة المؤسسات الدولية التي لا يمكنه مواجهتها، مشيرة إلى أهمية الإبقاء على معدل الفائدة المرتفع عند 24% من أجل الإبقاء على المستثمرين الأجانب والمحافظة على وضع الليرة، وهو ما يتنافى مع سياسات أردوغان التي تركز على خفض الفائدة بالدرجة الأولى.

ووصفت صحيفة ستار أون لاين ومجموعة آشور المالية العالمية، الإطاحة بمحافظ البنك المركزي التركي، بأنها مغامرة غير محسوبة العواقب وذلك لرفضه خفض معدل الفائدة، ووصفت آشور السياسات المالية الحكومية التركية بالخاطئة، مشيرة إلى أنه كلما تأخر طريق الإصلاح الحقيقي كلما كانت التكلفة عالية.