شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أنباء عن تعديل يشمل عدداً من الحقائب الوزارية والان مع التفاصيل

كشف مصدر مطلع، عن أنباء بتعديل وزاري يشمل عدداً من الحقائب.

وتوجه رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور معين عبدالملك، أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض، وسط تردد أنباء عن تعديل وزاري مرتقب يشمل عدداً من وزارات الحكومة.

وقال مصدر مطلع وفق ما نشرته صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الاثنين إن عبدالملك، سيلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وسيناقش معه عدداً من الملفات المهمة، وإجراء تعديل يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، كما سيضعه أمام صورة عامة وشاملة حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها عدن والمحافظات المحررة والحاجة الماسة والضرورية إلى إيجاد حلول جذرية لعدد من المشكلات الخدمية والأمنية والتنموية.

وأضاف المصدر : «ومن المقرر أن يلتقي الدكتور معين عبدالملك، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي من المتوقع أن يصل اليوم الاثنين إلى الرياض، للقاء بعض المسؤولين بالقيادة السياسية والحكومة الشرعية، والوقوف بجدية وحزم أمام جملة من القضايا وفي مقدمتها التعنت الحوثي في الحديدة»