شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات التركية القطرية تدخل في أزمة حقيقية والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل إعلام أن العلاقات بين تركيا وقطر، دخلت في أزمة حقيقية، قد تضع العلاقة بين الطرفين في مفترق طرق، وذلك عقب إذاعة قناة «الجزيرة» الإنجليزية لتقرير شديد اللهجة حول حالة القمع التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين.

ووفقاً لموقع «سبق» السعودي، أجرت مذيعة برنامج «ذي ليسينيغ بوست» في «الجزيرة» الإنجليزية ، مقابلات مع 3 صحفيين بارزين، بعضهم يُحسب بشكل أو بآخر على جماعة فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً خارج على القانون، وتتهمها بالضلوع بمحاولة الانقلاب المزعومة في 2016.

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وبثت قناة «الجزيرة» الإنجليزية تقريرها حول تورط أردوغان في قمع الحريات والصحفيين قبل أيام من زيارة تميم بن حمد إلى واشنطن، في خطوة قرأها مراقبون بأنها محاولة استرضاء قطرية لأمريكا على حساب الحليف التركي .

وكان لافتاً، استخدام معدة التقرير ، تعبيرات شديدة اللهجة تجاه أردوغان، ووصفته بأنه شن حملة عدوانية لمراقبة واستهداف ومحاكمة وسجن صحفيين، ومن بينهم 3 إعلاميين بارزين؛ وجميعهم يعيشون في المنفى .

وتطرقت في سياق إجرائها للمقابلات مع الصحفيين الثلاثة، إلى إغلاق أردوغان لأكثر من 100 وسيلة إعلامية منذ الانقلاب المزعوم، وبثت تهديداً متلفزاً لأردوغان يتوعد فيه الصحفي جان دوندار على إثر نشره قصة تورط المخابرات التركية في تسليح الإرهابيين في سوريا، حيث توعده بقوله: «إن من نشر هذه القصة سيدفع الثمن غالياً، ولن يفلت من العقاب».