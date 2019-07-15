4 أولاد في سيارة مسروقة! لماذا تم اتهامهم بجنحٍ عدة؟

سرق 4 أولاد سيارة رباعية الدفع، وترك أحدهم رسالة لعائلته، قبل أن يتم ضبطهم بعيداً جداً عن المنزل بعد ما يشبه المطاردة مع الشرطة.
والأولاد الأربعة صبيّ في الرابعة عشرة من العمر، واثنان آخران في الثالثة عشرة، وفتاة في العاشرة من العمر، وقد انطلقوا في رحلتهم هذه، السبت، بعدما جمعوا المال ووضعوا معدّات صيد السمك في سيارة لإحدى عائلاتهم أخذوها من بلدة روكهامبتون الساحلية، في ولاية كوينزلاند.
وترك أحد الأولاد رسالة لعائلته أبلغهم فيها عن مخططاته.
وأفادت شرطة كوينزلاند عن رصد السيارة في وقت مبكر من صباح الأحد في بلدة بانانا، حيث يعتقد أن الأطفال سرقوا وقوداً قبل التوجّه جنوباً.
وعثر على المركبة مساء الأحد بالقرب من مدينة غرافتون، في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، على بعد 11 ساعة بالسيارة من روكهامبتون.
واضطرت الشرطة إلى محاصرة المركبة بعدما رفض الأطفال الخروج منها.
ولم يتضّح أيّ منهم تولّى القيادة، لكن الشرطة ترجّح أن يكونوا قد تناوبوا على ذلك الأمر.
وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في عدّة جنح منسوبة إلى الأطفال خلال رحلتهم هذه.
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