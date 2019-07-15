بالصور.. خريجو الهندسة يتظاهرون امام مكتب عبد المهدي

تظاهر العشرات من خريجي الهندسة، الاثنين، امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط بغداد

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من خريجي الهندسة من كافة المحافظات تظاهروا اليوم امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي وسط بغداد، للمطالبة بتوفير تعيينات لهم.

واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

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