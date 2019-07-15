مجلس واسط يحدد غداً الثلاثاء موعداً لاستجواب المحافظ

أفاد مصدر محلي، الاثنين، بأن مجلس واسط حدد يوم غد الثلاثاء موعداً لاستجواب المحافظ محمد جميل المياحي للتحقيق بحادثة "الاعتداء" على ضابط في سيطرة "اللج".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس محافظة واسط حدد يوم غد الثلاثاء موعداً لاستجواب المحافظ للتحقيق بحادثة الاعتداء على ضابط السيطرة".
وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تناقلت، أمس الأول السبت، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد المياحي بـ"الاعتداء" على أحد الضباط في سيطرة "اللج" بمحافظة واسط.
وكشف المياحي، أمس الأول السبت، تفاصيل ما حدث بسيطرة "اللج"، قائلاً إنه "كانت هناك ازدحامات ظهراً قرب سيطرة اللج والضابط كان يتحدث بطريقة اعطى تبريرات غير منطقية"، مضيفاً أن "الضابط تحدث معي وكان لم يحدث شيء ولم يشعر بمسؤولية، وأن التصرف الذي بدر مني هو ليس للتقليل من شأن القوات الأمنية".
وكانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تناقلت، أمس الأول السبت، فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد المياحي بـ"الاعتداء" على أحد الضباط في سيطرة "اللج" بمحافظة واسط.
وكشف المياحي، أمس الأول السبت، تفاصيل ما حدث بسيطرة "اللج"، قائلاً إنه "كانت هناك ازدحامات ظهراً قرب سيطرة اللج والضابط كان يتحدث بطريقة اعطى تبريرات غير منطقية"، مضيفاً أن "الضابط تحدث معي وكان لم يحدث شيء ولم يشعر بمسؤولية، وأن التصرف الذي بدر مني هو ليس للتقليل من شأن القوات الأمنية".
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