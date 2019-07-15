انخفاض احتمال الاصابة بسرطان الثدي لدى هذه الفئة من النساء!

ويقول الباحثون في الدراسة التي نشرت في "دورية الطب البريطانية" إن دراسات سابقة ربطت بين عدم انتظام مواعيد النوم أو الحصول على قدر أكبر من اللازم من الراحة، وزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، لكن لم تركز دراسات كثيرة من قبل على كيفية تأثير توقيت الاستيقاظ على تلك الاحتمالات.ولإجراء الدراسة الحالية، حلل الباحثون المتغيرات الجينية المرتبطة بثلاث سمات تتعلق بالنوم، وهي مدته والإصابة بالأرق وإن كانت المشاركة في الدراسة من الأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ مبكراً أو متأخراً. وفحص الباحثون بيانات أكثر من 400 ألف امرأة شاركن في دراستين في بريطانيا، إحداهما استخلصت البيانات الحيوية والأخرى ركزت على سرطان الثدي.

وخلص فحص دراسة البيانات الحيوية إلى أن من بين كل 100 امرأة يفضلن الاستيقاظ مبكراً، قلّت حالة من حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنةً بغيرهن، لكن لم تظهر الدراسة وجود علاقة واضحة بين سرطان الثدي ومدة النوم يومياً ولا الأرق.