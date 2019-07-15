انخفاض احتمال الاصابة بسرطان الثدي لدى هذه الفئة من النساء!

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تشير دراسة حديثة إلى أن النساء اللوائي يفضلن الاستيقاظ مبكراً يومياً تقل لديهن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي عن غيرهن.
ولإجراء الدراسة الحالية، حلل الباحثون المتغيرات الجينية المرتبطة بثلاث سمات تتعلق بالنوم، وهي مدته والإصابة بالأرق وإن كانت المشاركة في الدراسة من الأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ مبكراً أو متأخراً. وفحص الباحثون بيانات أكثر من 400 ألف امرأة شاركن في دراستين في بريطانيا، إحداهما استخلصت البيانات الحيوية والأخرى ركزت على سرطان الثدي.
وخلص فحص دراسة البيانات الحيوية إلى أن من بين كل 100 امرأة يفضلن الاستيقاظ مبكراً، قلّت حالة من حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنةً بغيرهن، لكن لم تظهر الدراسة وجود علاقة واضحة بين سرطان الثدي ومدة النوم يومياً ولا الأرق.
وقالت ريبيكا ريتشموند، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي باحثة في جامعة بريستول في بريطانيا: "النتائج تتطابق مع دراسات سابقة سلطت الضوء على علاقة العمل في نوبات ليلية بالإصابة بسرطان الثدي".
وأضافت: "من الفرضيات التي قد تفسر تلك العلاقة هي فرضية "الضوء في الليل"، والتي تتحدث عن تقليص التعرض للضوء ليلاً لنسبة الميلاتونين مما يؤثر بدوره على عدة مسارات هرمونية ويزيد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي".
لكن ريتشموند اعتبرت أنه لا ينبغي على النساء المسارعة بتغيير نمط نومهن بناء على ذلك، وأضافت: "النتائج الأساسية التي خلصنا إليها اعتمدت على تفضيل النساء لساعات الصباح أو المساء وليس على موعد الاستيقاظ المحدد". كما يمكن أن تختلف تلك النتائج لدى مجموعات عرقية أخرى.
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