تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز

وستنطلق منافسات الجولة يوم غدٍ الثلاثاء، حيث سيلاعب فريق نفط الجنوب ضيفه نفط ميسان على ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة و15 دقيقة مساءً.

وتستكمل المباريات يوم الخميس المقبل، باقامة سبع مباريات، إذ سيواجه الطلبة فرق القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السادسة عصراً، بينما يلاقي الديوانية فريق الزوراء على ملعب الديوانية عند الساعة الخامسة عصراً.



ويلاقي نفط الوسط ضيفه اربيل على ملعب النجف الاولمبي عند الساعة الخامسة عصراً، فيما سيواجه النفط فريق الحسين على ملعب الصناعة عند الساعة الخامسة عصراً، بينما يلاعب السماوة على ملعبه فريق النجف بذات التوقيت.

وفي اليوم ذاته، يلاقي الكهرباء فريق الصناعات الكهربائية عند الساعة الخامسة عصراً، فيما يلاقي البحري فريق الحدود بذات التوقيت.

وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة المقبل، باقامة مباراتين، حيث سيواجه البطل الشرطة فريق الكرخ على ملعب الشعب عند الساعة السادسة مساءً، بينما يلاقي الميناء فريق امانة بغداد على ملعب الفيحاء.

