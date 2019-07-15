الحكيم: الاعتداء على الموسوي استهداف للدولة ومؤسساتها

وقال الحكيم في بيان صدر عقب زيارته اليوم، رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي بمكتبه في بغداد، وتلقت الخليج 365، إن زيارته الى الموسوي تاتي "للاطمئنان على سلامته نتيجة الحادث الذي تعرض له مؤخرا"، مبينا ان "الاعتداء ظالم استهدف الدولة في احدى مؤسساتها"، عادا اياه "استهداف للأمن والسلم الاجتماعي".

وطالب الحكيم، "الحكومة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج التحقيق امام ابناء شعبنا ليشعر الرأي العام بمزيد من الاستقرار والطمأنينة من ان مسارات تدعيم السلم والامن تسير بالاتجاهات الصحيحة"، مجددا تمنياته للموسوي بالسلامة والتوفيق في اداء مهامه".

من جهته دعا رئيس الوقف الشيعي "قوى المولاة والمعارضة للتآزر والتعاون في حفظ هيبة الدولة واحترام القانون"، فيما ثمن الحكيم "مشاعره وتمنياته الطيبة لتيار الحكمة الوطني بعد خروجه واعلانه تشكيل المعارضة الوطنية البناءة".



وافادت مصادر امنية، في 11 تموز 2019، بأن قوة مسلحة مكونة من 18 عجلة حضرت الى محلة 915 قرب جامع عاتكة، في منطقة باب المعظم وسط بغداد ، وتم مداهمة دار يسكن به رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي.

Advertisements

صدر ديوان الوقف الشيعي، الخميس، بيانا بشأن "الاعتداء" على دار ضيافة العتبة الحسينية في بغداد والذي يسكنه رئيس الديوان علاء الموسوي ومجموعة من المدراء في الديوان.

فيما حمل ديوان الوقف الشيعي في بيان اصدره لاحقا ، الحكومة والجهات الأمنية مسؤولية توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة ما وصفها بـ "المجموعات المسلحة السائبة".